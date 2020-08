L os vecinos lo conocen, suelen verlo en las calles de Trenque Lauquen subido a su bicicleta, con la que tira de un chango, siempre cargado de cartón y cosas que para otros ya no son necesarias. Siempre respetuoso "hasta para pedir un vaso de agua", describieron ayer los medios locales a José Sala, un cartonero que pasó a ser casi un héroe al devolver un millón de pesos mientras reunía la base de su sustento.

El joven halló esa suma cuando se encontraba desarmando una caja que pensaba reciclar, y no dudó un segundo y buscó la manera de encontrar a sus dueños. Lo primero que hizo José fue buscar a Pedro Roig, con quien trabaja, y gracias a su ayuda se comunicó con la agencia Lens, ya que el dinero estaba en un sobre de esa firma.

"Trabajo hace unos dos meses juntando cartón, cuando me encontré con todo eso me puse muy nervioso, pero por suerte pude devolverlo", contó el joven a los medios locales, y su gesto de nobleza llegó al corazón de los propietarios de la concesionaria, entre ellos Nicolás Grunale -responsable del comercio-, quien destacó la entereza moral y humana de José, al que desde que recibió el sobre perdido considera "un amigo".

"Estoy contento, me van a regalar una moto y ropa, eso para mí es de enorme ayuda", contó el cartonero que hace meses se quedó sin trabajo. "Cortaba el pasto, pero con el tema de la pandemia ya no pude hacerlo. La gente ha sido muy buena conmigo, hubo personas que me prestaron un lugar donde vivir y por eso hace dos meses me puse a juntar cartón, me va bien con eso dentro de todo", explicó sobre su situación actual el recolector que hace ocho años llegó a Trenque Lauquen, desde Córdoba.

Trabaja todo el día, con lluvia o sol, desde la mañana hasta el mediodía, y luego desde las 15 hasta que llega la noche. "Tengo mis clientes, negocios y supermercados, paso por allí y la gente me trata muy bien", describió el chico, que en su carro escribió su número de celular y la frase "Feliz jardinero". "Soy agradecido con lo que tengo, pero me gustaría conseguir otro trabajo". El que lo contrate ya sabe de sus antecedente de honestidad y esfuerzo.