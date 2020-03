P or decisión de los empresarios, de Nito Artaza especialmente, voy a dejar ‘La jaula de las locas’ . Voy a hacer las últimas funciones en Rosario. Cada uno seguirá su camino. Ellos van a reestructurar la obra y me parece bien. Tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su obra. Es el dueño de la pelota", señaló ayer Raúl Lavié. DiarioShow lo había anticipado en una entrevista con Laura Basualdo, su mujer.

En ese sentido, el artista siguió con su relato: "Yo tenía programado una gira, una presentación en Chile pero decidieron hacerlo porque soy muy caro para esta obra. No le convendría a Nito seguir conmigo. Para todos fue una sorpresa. No se esperaba una cosa así. Esto es un negocio más allá del acto artístico. Es una obra que él pretendía hacer dos funciones los fines de semana y es un poco imposible para donde estamos. Carlos Paz no es un lugar para que la gente saque la entrada a la una de la madrugada. A esa hora ni gatos hay acá", manifestó Lavié en una conversación con Radio Mitre. "Me voy enterando por los chimentos que no voy a seguir en la obra. Quedamos en que terminábamos en Rosario. De todo lo demás me entero por los chismes", dijo Raúl, un tanto molesto con la situación. "Es muy difícil hablar con Nito y ponerte de acuerdo. Llega sobre la hora, cinco minutos antes y no tiene tiempo de hablar. Y cuando termina la función me quiero ir a mi casa. Cada uno tiene la forma de comunicarse que puede y quiere. Les agradezco que hayan pensado en mí para hacer este personaje y me hayan dado la felicidad de poder hacerlo. Después todo lo que pasa alrededor son problemas internos. No sé si volvería a trabajar con Nito", concluyó sobre el tema.

"Intrusos" reunió ayer a Raúl, Cecilia y a Nito quién habló. Poco, con humoradas, tratando de suavizar la situación, tratando de poner paños fríos. "Estoy feliz de terminar así con Raúl, bien arriba, no podemos estar peleados porque todavía nos queda un camino por recorrer, repito, cerramos juntos un ciclo exitoso". Acerca del reemplazo de Lavié y la posible incorporación de Mammón, fue contundente. "No quiero hablar de Jey delante de Raúl". Por su parte, la directora del espectáculo, Cecilia Milone, dio su cerrado punto de vista. "He discutido con importantes productores, pero siempre puertas adentro. Igual opino con esta situación", finalizó.