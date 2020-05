"Hemos pasado por el peor ataque que hayamos tenido en nuestro país. Esto es peor que Pearl Harbor. Esto es peor que el World Trade Center", les dijo el presidente Donald Trump a los periodistas en la Casa Blanca, comparando la pandemia de coronavirus con los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y el ataque de Japón contra la base naval estadounidense en 1941. "Nunca debió haber sucedido", agregó.

El sorpresivo ataque japonés en 1941 contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái produjo la muerte de 2.403 estadounidenses. Los ataques terroristas de 2001 mataron a unas 3.000 personas, principalmente en el World Trade Center de Nueva York. Estados Unidos ya cuenta con más de 71.000 muertos por coronavirus.

Las palabras del mandatario se producen cuando más de la mitad de los estados norteamericanos han comenzado a retirar gradualmente las restricciones de movilidad, pese a que los casos continúan en ascenso. "No creo que la gente lo soporte. No creo que el país lo soporte. No es sostenible", remarcó Trump.