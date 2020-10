Una joven de 24 años que estaba desaparecida desde hacía una semana en la ciudad jujeña de Palpalá fue hallada muerta en inmediaciones a las Serranías de Zapla y por el hecho está detenido su ex pareja, quien confesó el femicidio. Se trata Gabriela Abigail Cruz, quien se convirtió en la tercera mujer asesinada en los últimos cuatro días en la provincia de Jujuy. El cadáver de Cruz fue encontrado en una zona de espesa vegetación de Serranías de Zapla donde la policía realizaba rastrillajes en busca de la joven tras recibir un alerta sobre la existencia de un cadáver en esa zona. Por la desaparición de la joven ya había sido demorada su ex pareja, identificada como Matías Figueroa (23), a quien se le secuestraron dos vehículos, aunque luego quedó en libertad. Este joven siguió bajo investigación hasta que, a partir de nuevas evidencias, quedó formalmente detenido y a partir del hallazgo del cuerpo será acusado de femicidio. El sospechoso "habría incurrido en reiteradas contradicciones" ya que primero dijo no saber nada y después admitió haber tenido una discusión con ella. "Reconoce un altercado, que se habían peleado, que se habían golpeado los dos y como consecuencia ella se golpea la cabeza y fallece. Posteriormente se acercó a Serranías de Zapla y dejó el cuerpo", detalló el funcionario judicial. Fue el propio sospechoso quien "llama a un oficial de policía para realizar una declaración voluntaria y espontánea". El acusado "se quebró" y "confesó el crimen", lo que permitió la localización del cuerpo en un sitio al que se accede por un camino interno.