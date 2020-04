D esde hace cinco años, Rubén Wolkowyski está radicado en España, uno de los países más afectados por el coronavirus. Por eso no resultó extraño que se haya contagiado el covid-19. Y en medio de este problema, el Colo confesó que "es la primera vez en mi vida que tuve miedo".

En diálogo con el programa radial Súper Mitre Deportivo, el integrante del seleccionado argentino de básquetbol campeón olímpico en Atenas 2004 reveló que "tuve coronavirus y neumonía, nunca la había pasado tan mal. Es la primera vez en mi vida que tuve miedo y cuando entré al hospital no sabía si iba a salir vivo".

"Cuando me agarró a mí, fue muy fuerte; estuve casi ocho días con fiebre muy alta. Realmente es algo muy fuerte, es destructivo por dentro", agregó el chaqueño, que explicó que su esposa fue la primera en contraer la enfermedad, que luego infectó a sus dos hijos y por último a él.

"En España jamás pensaron que el virus iba a llegar tan de golpe. Cuando comenzó la cuarentena ya había muchísimos contagiados, es más, hay informes que dicen que cuando se lanzó ya había 400.000 personas infectadas, y eso llevó a que la pandemia sea tan fuerte y destructiva. En estos momentos estoy sin síntomas y los médicos me dicen que no es necesario hacer un nuevo test, pero quiero hacérmelo igual para quedarme tranquilo y saber que no puedo contagiar a nadie", destacó uno de los primeros argentinos en llegar a la NBA (jugó en Seattle y Dallas).

Una vez que desaparezcan los signos de malestar físico, Wolkowyski deberá esperar 14 días para retomar su vida normal.

"Recibí mucho apoyo de mis ex compañeros; casi todos los días hablé con Manu (Ginóbili). La preocupación que mostraron se las voy a agradecer toda la vida", concluyó.