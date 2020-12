E l proyecto del bloque Frente de Todos sobre un aporte solidario y extraordinario de grandes fortunas a pagar por única vez para contener la pandemia del Covid-19, se convirtió en ley ayer con 42 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones en la Cámara de Senadores.

Al oficialismo lo acompañó en la votación el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. En tanto, con fuertes críticas, votaron en contra los senadores de Juntos por el Cambio y del interbloque Parlamentario Federal.

Fue el tema principal de la sesión citada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde también se sancionó la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, para prohibir el cambio de uso en tierras incendiadas (ver abajo).

"Este aporte solidario es extraordinario porque estamos viviendo circunstancias extraordinarias, lo van a pagar contribuyentes de grandes fortunas, personas humanas físicas, no lo van a pagar las grandes empresas, ni las medianas, ni las pequeñas", indicó la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, al señalar, durante su exposición, lo que consideró mitos planteados por la oposición para no apoyar el proyecto. "La fábula de que van a tener que vender máquinas y campos es una mentira, los contribuyentes alcanzados informan una liquidez 25% superior a lo que deben aportar con esta ley", enfatizó.

Alcanzados

El proyecto de impuesto a la riqueza recibió dictamen favorable el pasado 24 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y establece un aporte por única vez a pagar por las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

La alícuota a pagar irá del 2% al 3,5% y habrá un diferencial para los bienes declarados en el exterior, del cual sus propietarios quedarían exentos si aceptan repatriar el 30% de esas tenencias.

Según informó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que calculaba el ente recaudador cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.

En contra

El bloque de Juntos por el Cambio había adelantado que votaría de la misma manera que lo hizo en Diputados, en contra. El jefe de bloque en la Cámara alta, Luis Naidenoff, aseguró en su discurso de cierre: "Saben que este proyecto termina muy mal, que este proyecto termina en la nada. Yo entiendo la historia de los relatos, que pueden servir para la tribuna o para generar cierta mística. Pero no alcanza con la mística, esto es un engaño", advirtió.

Antes, el senador Esteban Bullrich explicó que "no vamos a acompañar esta iniciativa y no porque creamos que el que más tiene tenga que pagar menos sino todo lo contrario, justamente porque creemos que el sistema impositivo argentino debería ser progresivo y no regresivo".