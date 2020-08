Se oficializó ayer la promulgación de la ampliación de la moratoria impositiva a pymes, personas humanas y jurídicas que acumulen deuda fiscal. Incluye premios a monotributistas que pudieron pagar y planes que parten de 48 cuotas, con tasa accesible, para los que no pudieron cumplir con sus obligaciones fiscales.

La ley establece un premio a los cumplidores y, en el caso del monotributo, una condonación del componente impositivo de 6 cuotas para las categorías A y B; para las categorías C y D será de 5 cuotas mensuales y consecutivas; en las Categorías E y F será de 4 cuotas mensuales, en las Categorías G Y será de 3 cuotas mensuales, y en las I, J, K será 2 cuotas mensuales.

En tanto, no podrán acceder quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatríen por lo menos el 30% dentro de los 60 días. Las empresas grandes que adhieran, no podrán en los próximos 24 meses distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas, según estableció la ley votada por el Congreso.

El texto invita a las Obras Sociales, ART, Provincias y Municipios a sancionar regímenes similares y aclara que en todos los casos, el acogimiento al régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras.