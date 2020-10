J orge Carrizo nació prematuro, tiene discapacidad motriz (parálisis cerebral) y realmente emociona su fluidez al escucharlo hablar de sus dos pasiones: el taekwondo y la radio. Tiene 27 años, está en silla de ruedas y es de la localidad santacruceña de Caleta Olivia. La invitación de Anabel Vicario en 2018 a que se sumara a la Escuela de Taekwondo Adaptado cambiaría su vida y descubriría un deporte que lo rápidamente atrapó. "Fui a ver al complejo donde entrenan, me fui a probar y me gustó muchísimo, y desde el primer momento me hicieron sentir muy bien", afirmó Jorge a La Opinión Zona Norte. El único deporte que había hecho fue básquet en silla de ruedas, pero no se adaptó como sí lo hizo con el taekwondo. El apoyo de su familia fue clave en el rendimiento y la adaptación de Jorge a las clases del arte marcial. "Hablando con los profes y Anabel, me demostraron que yo podía hacer taekwondo, y así fui creciendo y remándola de a poco", señaló el joven.

Una escuela de taekwondo adaptado en la provincia de Santa Cruz permite que aquellos hombres y mujeres que tienen alguna discapacidad puedan realizar este deporte. Les permite tener una mejor vida y que ellos se sientan parte de la actividad. "Anabel, Pamela, Marisol, Flor, mis compañeros y mi familia, son fundamentales para esto, yo sin ellos no podría haberlo hecho y estoy muy contento de pertenecer al Grupo Vicario, no me voy a cansar de repetirlo", comentó Jorge, para quien su familia es fundamental. Su padre Jorge, su madre Cristina y sus tres hermanos, Matías, Tomás y Gonzalo, lo han apoyado desde un primer momento en su intención de crecer en el taekwondo adaptado. "Mi familia me apoya y me ayuda a que yo cumpla los objetivos que me propongo", afirmó.

Su pasión por la radio

La fluidez que Jorge tiene al hablar le permite poder ser parte de un programa de radio. En Frecuencia Patagonia, forma parte del programa "Patagonia Deportes", donde además de salir al aire realiza coberturas desde las canchas de Caleta Olivia. "Ellos me abrieron las puertas en 2018 y estoy agradecido a mis compañeros, Leo Páez, Lautaro Gómez, Iris Carrizo y Guillermo Juárez".

Su carisma y la felicidad que transmite al hablar hicieron que se adaptara rápidamente al grupo de adultos del que forma parte en el Grupo Vicario. Jorge siente que el taekwondo fue un antes y un después en su vida. "Yo me fui poniendo metas y creo que rompí la barrera, siento que soy capaz de llegar muy lejos y el taekwondo me marcó muchísimo", expresó. El hecho de tener una discapacidad no impide que una persona pueda hacer deporte. Jorge, con su parálisis cerebral y estando en silla de ruedas, está feliz de poder realizar esta arte marcial.