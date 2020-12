L a felicidad vivida el sábado con su retorno a la pantalla, después de un año de ostracismo por tiempos de pandemia, fue tan fugaz como la luz de un fósforo y se proyectó ayer como un gran escándalo en la misma antesala de Navidad. En horas del mediodía, personal de la comisaría vecinal 14 C de la ciudad de Buenos Aires se hizo presente en el edificio de avenida Del Libertador y Scalabrini Ortiz, con el objetivo de allanar uno de sus pisos: el habitado nada más ni nada menos que por Mirtha Legrand. La acción legal formó parte de los reclamos que, desde hace tiempo, viene realizando el Sindicato de Choferes Particulares.

El hecho en cuestión tiene que ver con el chofer a tiempo ilimitado que posee la diva para todos sus traslados, ya que de acuerdo a lo que reza la denuncia, no se encontraría enrolado en el correspondiente gremio, así como tampoco se le habrían hecho los aportes de rigor, lo que generaría una deuda impositiva aproximada de cinco millones de pesos.

El procedimiento, que se denomina como "rutinario", no se pudo llevar a cabo por no encontrarse la estrella del cine argentino en su domicilio y se labró un acta que se entregó a uno de los porteros del edificio. Una versión gremial asegura que el mencionado chofer cumple sus funciones con un sueldo de 25.000 pesos, algo que no es lo que correspondería. Casualmente, similar situación a la del chofer de otra gran diva: Susana Giménez.

En tanto, la empresa contratante del trabajador (Storylab SA, productora de "Almorzando con Mirtha Legrand" y "La noche de Mirtha") dio a conocer un comunicado donde se destaca: "Dada la información que se encuentra circulando, negamos rotundamente que tanto la señora Mirtha Legrand como Storylab SA deban suma alguna al Sindicato de Choferes Particulares (...) ya que se cumple con todas las obligaciones conforme la normativa aplicable respecto de sus empleados, tanto laboral, previsional como impositiva".

También advirtió: "Por lo expuesto, la Sra. Mirtha Legrand ha dado instrucciones a su letrada apoderada, Dra. Mariana Gallego, a fin de promover denuncia penal contra las personas relacionadas en los hechos, ante la posible comisión de los delitos de hostigamiento, extorsión y amenazas".