E n cualquier actividad, sobre todo en aquellas profesiones donde la creatividad lleva un sello personal, propio e intransferible, resulta imprescindible, ante una obra ajena, citar la autoría. Esto es, lisa y llanamente, respetar lo que se denomina Propiedad Intelectual. Dicho esto, viene a cuenta ya que por estas horas alguien terminó notando que varias fotos que Thelma Fardin posteó en su cuenta de Instagram eran imágenes de las fotógrafas Delfina Carmona y Magda Nalecz, que suelen compartirlas con sus seguidores. Casi de inmediato, Thelma se convirtió en tendencia en Twitter por esta situación. Y llovieron las críticas y los infaltables memes en su contra por no haber respetado el copyright de otros usuarios de Instagram.

Al darse cuenta, la artista eliminó los posteos y rápidamente se comunicó con sus dueñas para pedirles disculpas por lo que hizo. No obstante, ella no esperaba recibir el nivel de agresiones y críticas que tuvo por parte de los usuarios y por eso decidió dar la cara en un clip que dura ocho minutos. "El error enorme que cometí no dándome cuenta de que esas fotos que yo encontré en internet, que me gustaron y que posteé, tenían detrás un artista a quien tendría que haber investigado y taggeado (etiquetado)", comenzó a explicar en su extenso descargo.

Y continuó: "Me hago cargo de esa responsabilidad, nada tiene que ver con la violencia, porque una se puede equivocar. No dimensioné, hablé con cada una en el caso particular. No vi que del otro lado había artistas, valoro enormemente esos trabajos. Ahora me doy cuenta de quiénes estaban ahí detrás. La próxima buscaré hasta el cansancio y, si no, no compartiré esas imágenes".