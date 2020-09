U na nueva sesión virtual en la Cámara de Diputados tuvo una lamentable escena. El legislador salteño Juan Ameri manoseó y le dio un beso en los pechos a su pareja mientras el Congreso debatía importantes leyes. "Yo estaba convencido de que no tenía Internet", dijo, y se justificó en que su mujer se había realizado una cirugía estética. Fue suspendido y los bloques estudian pedir la expulsión del recinto.

"Le dije ‘¿te puedo dar un beso?’ y le di un beso en la teta, nada más. La verdad, yo estaba convencido de que no tenía Internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática", se excusó Ameri, quien dialogó con Crónica HD.

Es que, según explicó el funcionario, le había preguntado a su mujer "cómo quedaron las prótesis", ya que, según contó, "hace diez días" se había operado los pechos. "Me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? y le di un beso en la teta, eso es todo", manifestó. Y agregó: "No es que estaba teniendo relaciones con mi mujer. Fue una circunstancia de diez segundos. Salió del baño y la vi, le dije a ver cómo está eso, y nada más". Ante las repercusiones por el hecho Ameri expresó que su pareja "está muy mal", "está llorando".

Además, el legislador pidió disculpas y expresó que se siente "muy avergonzado, apenado, y dolido". En esa línea, dijo que habló con la diputada nacional, Cecilia Moreau, sobre la suspensión y manifestó: "Estoy para acatar lo que mis compañeros decidan. Pido disculpas". Y aunque advirtió que "acatará la decisión", opinó que la expulsión "sería algo más grave".

El hecho se produjo durante la sesión virtual sobre la Ley de Reparación Histórica para los jubilados. El acto quedó en evidencia en la pantalla gigante instalada en la Cámara baja.

Tras este acontecimiento, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, interrumpió el debate para reclamar la "inmediata suspensión" del diputado.

"Fue una situación absolutamente desagradable. Una falta de respeto a todos los diputados y a todo el pueblo argentino", sentenció el presidente de Diputados.

"Decidí aplicar el reglamente y suspender al diputado Ameri. Además, constituí una comisión, que será integrada por cinco legisladores, para que evalúen lo que sucedió y resuelvan en un máximo de sesenta días, pero pueden ser siete también, lo que corresponda", afirmó.

Massa contó que se comunicó con Alberto Fernández porque la situación le pareció "muy grave" y que el Presidente estuvo de acuerdo en la decisión de suspender al legislador oficialista en forma inmediata. "Estoy enojado con esta situación, con mucha bronca. Estamos en un momento donde todos tenemos que poner el hombro para sacar el país adelante", asumió.