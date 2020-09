Frente a las dudas por sus declaraciones de impuestos, el presidente yanqui Donald Trump refutó los informes que aseguraban que no pagó impuesto a la renta en 10 de los 15 años anteriores a su acceso al gobierno. "Pagué varios millones de dólares en impuestos, pero tenía derecho, como todo el mundo, a la depreciación y a los créditos fiscales", respondió.

Aunque el domingo había dicho que se trataba de acusaciones falsas, ayer cambió de argumento y utilizó Twitter para acusar a la prensa por "obtener ilegalmente la información y con mala intención".

Respecto de las deudas de más de 400 millones de dólares que vencerían en los próximos cuatro años, el período de su eventual segundo gobierno, Trump comentó: "Tengo muy poca deuda en comparación con el valor de mis activos".

Según la investigación publicada por el diario The New York Times, el jefe de la Casa Blanca pagó 750 dólares en impuestos federales (menos que el promedio de los trabajadores de medio ingreso) en 2016 y no abonó ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años previos, "en gran parte porque ha informado más pérdidas que ganancias".