Los escrachó en la redes sociales. "Estos son Sergio Nahuel Ojeda y Pablo Agustín Trinajstic: dos violadores". Con esta afirmación arrancó la publicación que hizo en sus redes sociales la chica de 19 años que los denunció también en la Justicia por abuso sexual, tema del que informamos en nuestra edición de la víspera. Según el testimonio de la víctima, uno de los agresores era un futbolista de la reserva de Los Andes, quien ya fue desvinculado de la institución, y el otro es un amigo colectivero del deportista.

"Me obligaron a tener relaciones sexuales con ellos sin mi consentimiento, no me dejaron salir del lugar y cuando quise intentarlo me forzaron aún más. Nunca pasó por sus cabezas frenar lo que estaban haciendo, a pesar de que me negaba", relató Constanza en su perfil de Instagram.

Según consta en la denuncia que radicó en la comisaría 6ª de Lomas de Zamora, todo ocurrió en la madrugada del domingo, después de que ella aceptara ir a tomar algo con un conocido del gimnasio al que asistía.