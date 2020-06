El intendente Fernando Espinoza recibió en el Salón Malvinas del Palacio Municipal a pastores de iglesias evangélicas de La Matanza. La reunión se centró en fortalecer el trabajo conjunto en ayuda social que se está realizando y pensar en la postpandemia y saber cómo será el protocolo que permitirá a los creyentes poder asistir a los templos de nuevo.

La reunión arrancó con un repaso del trabajo que se viene realizando desde el inicio de la cuarentena, y en este sentido Espinoza les explicó a los presentes que desde la municipalidad "venimos trabajando en tres ejes fundamentales, la sanitaria, el contralor, que tiene que ver con la supervisión de los distintos barrios del distrito, y la asistencia alimentaria, donde tomamos decisiones con antelación y pudimos llegar a los lugares humildes y donde no son tan humildes y hoy necesitan asistencia". Asimismo, contextualizó ese trabajo: "Somos 2.400.000 habitantes y sería imposible que el distrito funcione si no estamos organizados y siendo solidarios con todos los vecinos, y las iglesias evangélicas son un pilar muy importante, no sólo desde lo espiritual, sino también en asistir a los enfermos, contagiados de la pandemia y ayudar a los que tienen una necesidad; es por eso por lo que hoy quiero agradecerles el trabajo que cada uno hace en los barrios de La Matanza".

Por su parte, el pastor Miguel Ángel Pedera, de Isidro Casanova, destacó y festejó "el diálogo con el intendente, porque tenemos que estar trabajando todos juntos; ya vendrán los tiempos de protocolo y de distanciamiento para abrir los templos, ahora tenemos que trabajar todos juntos y cuidarnos para superar esto que nos toca vivir".