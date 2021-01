El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, destacó el valor del megaoperativo de vacunación público, gratuito y voluntario contra el Covid-19 que se está desarrollando en ese distrito como en todo el país. A partir del trabajo articulado de los tres niveles de gobierno (nacional, provinciales y municipales), este plan de vacunación es el operativo más grande de la historia de la Argentina. El jefe comunal enfatizó sobre la necesidad de continuar con los cuidados y con la prevención.

"Hay que seguir cuidándose. Tenemos que remarcar y expandir el mensaje de que la pandemia aún no está superada. Estamos llevando adelante la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país, pero la pandemia no terminó", señaló Espinoza. "No tenemos que permitir que se sigan agravando los casos y corramos el riesgo de que colapse el sistema de salud. Tenemos que tener muy presente el contexto a nivel global, porque este virus afecta al mismo tiempo al mundo entero. La Argentina está trabajando muy fuerte para salir adelante y para eso debemos tener conciencia de la situación en la que estamos", agregó.

En la primera etapa de vacunación se prioriza al personal del sistema de salud, que debe inscribirse en el sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar para recibir su turno.