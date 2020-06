A llanaron en el día de ayer la cárcel de Ezeiza, en el marco de la investigación por la causa espionaje ilegal sobre políticos, periodistas y dirigentes sociales que lleva adelante el juez federal Federico Villena, en búsqueda de evidencias y un posible sistema de escuchas que puedan haber existido sobre ex funcionarios y empresarios detenidos en esa penitenciaría.

En esta línea, fue a partir de que trascendiera que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un grupo de ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se habrían dedicado a espiar dentro de la cárcel de Ezeiza que se llevó a cabo la medida.

En ese penal estuvieron detenidos, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia y actual Procurador del Tesoro Carlos Zannini; el dirigente Luis D’Elía y el ex funcionario Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor, lo que coloca la mirada de la investigación sobre el posible trabajo de espionaje realizado por la AFI contra representantes de la oposición al pasado gobierno.

Días atrás, Villena había allanado las oficinas de la Dirección de Análisis de Información del SPF, el sector de inteligencia conocido por el nombre de "Área 50", también en búsqueda de elementos que permitieran determinar si se realizaron maniobras de espionaje ilegal en las cárceles federales.

Del allanamiento realizado en el "Área 50" habrían surgido elementos que precipitaron el nuevo allanamiento, aunque algunos datos surgieron también de audios difundidos por un programa de televisión en los que agentes de inteligencia hablaban de "alambrar" la cárcel, (es decir, poner micrófonos).

Esto último significa que posiblemente pudo haber micrófonos colocados en las celdas y en la sala donde los presos mantienen conversaciones privadas con sus abogados o se encuentran con sus familiares los días de visita, en tanto que todos estos datos fueron incorporados en estos días al expediente, en la causa que tiene hasta ahora a más de una docena de espías imputados.

El lunes, el juez informó a la ex presidenta Cristina Kirchner, una de las víctimas de la red de espionaje, los detalles de los operativos y la información encontrada en los archivos.

Los damnificados de espionaje en fotos, videos, grabaciones de diálogos entre espías, informes de inteligencia, fichas y chats, entre otras tantas cosas, pueden participar en la causa como querellantes e intervenir en la causa como víctimas.