L a causa por escuchas ilegales a empresarios, políticos, sindicalistas y periodistas durante el gobierno de Macri tendrá nuevo juez, luego de que la Cámara Federal de La Plata definiera apartar a Federico Villena. Este magistrado había dispuesto hace pocos días la detención de 22 personas en esta causa, la mayoría agentes de inteligencia, pero también de ex funcionarios del gobierno de Cambiemos.

Ahora, tras la decisión de la Cámara, la causa pasará a manos del juez Juan Pablo Auge, quien también investigaba otra rama de la causa escuchas, pero específicamente las vinculadas al Instituto Patria, histórico búnker del kirchnerismo.

La decisión del apartamiento de Villena provocó que los detenidos pidieran rápidamente la nulidad de las actuaciones y también que los excarcelen. El juez había sido recusado por los ex espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez, quienes sostuvieron que Villena no podía llevar el expediente porque él mismo había ordenado algunas de las tareas de inteligencia que ahora están bajo la lupa de la Justicia. Entre quienes pidieron ser liberados está Susana Martinengo, ex encargada del área de Documentación de la Casa Rosada, quien ya declaró y negó las acusaciones en su contra.

La causa del espionaje ilegal es un terreno de batalla político donde macristas y kirchneristas cruzan acusaciones. Desde el macrismo dicen por lo bajo que es una causa armada por el oficialismo para "ensuciarlos" y para vincular a Macri en causas judiciales, y equiparar su situación a los frentes en tribunales que tiene Cristina Kirchner. El kirchnerismo, por su parte, impulsa la investigación y advierte que la causa recién da sus primeros pasos y tendrá novedades de importancia.

Recurren a la OEA

Mientras tanto, desde la oposición están armando una movida para presentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciando una "persecución" del gobierno de Alberto Fernández sobre la prensa. Los legisladores Luis Petri y Waldo Wolff, de Cambiemos, están al frente de la iniciativa.

"Que se entienda de una vez, el periodismo investiga, consulta fuentes, chequea datos y hace notas, eso no es espionaje, eso es libertad de prensa en un país democrático. ¡No a la persecución de periodistas!", indicó Petri por redes sociales, al anunciar la presentación ante el organismo internacional.

La oposición se hizo eco así de las advertencias lanzadas por varios periodistas en el sentido de que podrían producirse arrestos de hombres de prensa en el marco justamente de esta causa de espionaje. Es porque en la causa judicial por presunto espionaje ilegal se investiga también si algunos de los informes que surgían de estos operativos terminaban finalmente difundidos en medios de comunicación.

Mientras el país lucha aún por superar la pandemia del coronavirus, la causa del espionaje ilegal promete aún varios capítulos donde el oficialismo, la oposición, espías, jueces y periodistas tendrán mucho que aportar y donde la grieta, lejos de cerrarse, parece agrandarse cada día más.