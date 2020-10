El presidente Donald Trump está siendo tratado con un medicamento que hasta ahora demostró ser uno de los más prometedores para enfrentar el coronavirus: el antiviral remdesivir. Este fármaco es el primero que se autorizó para el tratamiento del coronavirus. Ya había sido aprobado en mayo en Estados Unidos y a principios de julio en Europa. Desde ese mes también se está probando en la Argentina, como parte del estudio Solidarity (Solidaridad) que impulsa la Organización Mundial de la Salud. El remdesivir se había desarrollado para el ébola, pero, como no fue muy útil para este virus, se dejó de investigar. Pero luego se vio que in vitro el Covid-19 era sensible a este antiviral, y entonces se convirtió en una de las primeras drogas en estudiarse para el tratamiento del coronavirus. El remdesivir ralentiza la producción de nuevas partículas de virus y esto hace que la infección se desarrolle más lentamente y que los pacientes se recuperen más rápido. En los ensayos clínicos que se realizaron hasta ahora mostró resultados prometedores, lo que llevó a que la agencia sanitaria europea le diera una autorización "condicional" por el carácter excepcional de la pandemia.