V uelven las carreras y, como cantaba Carlitos, "dentro del pecho pide rienda el corazón" de los burreros. Todavía no podremos disfrutarlas en nuestra segunda casa, pero palpitarlas en vivo por YouTube es más que satisfactorio en las condiciones actuales.

Como anticipáramos, mañana habrá 12 carreras, entre las 13 y las 18.30, bajo estrictos protocolos sanitarios. La carrera central será el Clásico México (G. III-1.000 m), con estas participantes: 1 Alma Campestre, 2 Zensational Dream, 3 Seattle Ampi, 4 Pura Diabla, 5 Trikini Girl, 6 Embozada Nistel, 7 Pura Bellota, 8 Gran Enemiga, 9 Elcisa, 10 Foto Graciosa, 10a Queen Liz, 11 Nut Lover,12 Joy Roxy, 13 Emmalua, 14 Victoriana Cap.

En lo que respecta al lunes, serán 11 las competencias, de 13.30 a 18.30. La central es el Clásico New Dandy, sobre la milla de césped, con estos participantes: 1 Baron Blue, 2 Te Lactagogo, 3 New School, 4 Light Blue Fantasy, 5 Sarlat, 6 Don Tilguero, 7 King Newton, 8 French Twist, 9 Basterrico, 10 El Emirato, 11 Joy Filoso, 12 Hole in One, 13 El Consorte, 14 Segway

Por ahora se podrá optar por Turfitos y Pingazos, siendo obligatorio apostar y retirarse de inmediato, o Hapsatel. Mientras esperamos ansiosos por la plataforma para jugar online.