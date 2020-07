A raíz de la preocupación por una posible segunda ola de contagios por coronavirus, la región italiana de Campania aplicó las primeras multas de 1.000 euros por no llevar barbijos en los lugares cerrados. La penalidad será aplicada a cualquier persona que no cumpla con el protocolo sanitario establecido para los lugares cerrados (supermercados, peluquerías, tiendas, entre otros). "Si nuestros conciudadanos creen que el problema está resuelto, ello quiere decir que en un plazo de algunas semanas retornaremos a una grave emergencia", advirtió el gobernador de la región de Campania, Vincenzo de Luca. Durante el sábado se impusieron las tres primeras multas en una peluquería, un bar y un comercio en Salerno, a uno 50 kilómetros de Nápoles, luego de que la policía constatara que no se cumplía con la medida. Italia, primer país en ser golpeado por la epidemia en Europa, cuenta con más de 35.000 muertos y más de 242.000 casos de coronavirus. Ayer fueron detectados 275 nuevos casos y se produjeron 5 fallecimientos.