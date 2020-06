El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió que su país podría llegar a los 100.000 casos de coronavirus diarios, en caso de no tomar en serio las medidas para evitar la circulación social de la enfermedad.

"Ahora tenemos más de 40.000 casos nuevos al día. No me sorprendería que aumentáramos a 100.000 si no hay un cambio, y por eso estoy muy preocupado", dijo el principal asesor de la Casa Blanca en la materia, al hablar ante el Senado.

En cuanto a las causas del imparable aumento de contagios en Estados Unidos, Fauci cuestionó el desprecio de la población por el distanciamiento social. "Si se mira lo que está sucediendo, reuniones multitudinarias de personas, a menudo sin máscaras, que ignoran las pautas que elaboramos con mucho cuidado, vamos a seguir teniendo grandes problemas", advirtió el especialista.