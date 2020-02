S e veía venir. Si bien Ángel de Brito en general evitaba referirse a su competencia -es una forma de decir, porque sus programas se emiten en distintos horarios-, la última chicana de Jorge Rial fue la gota que rebalsó el vaso para él.

El viernes pasado, y a pesar de seguir de vacaciones, Rial volvió a visitar "Intrusos", actualmente conducido por Marcelo Polino, y disparó varios dardos ácidos mientras charlaba con sus panelistas. A propósito de un móvil con Iliana Calabró donde ella hablaba de "el paso por el periodismo" de su hermana Marina en "Los ángeles de la mañana", Jorge apuntó: "eso no es periodismo (ser "angelita"), Eso es otra cosa". Al parecer eso enfureció a De Brito, que ayer se despachó con todo contra su colega: "¿Qué pasó con Iliana y con Rial, que estuvieron hablando de nosotros? Que las angelitas ‘no hacen periodismo’. Rial estuvo de invitado en el programa de Marcelo Polino, que es el reemplazo de Adrián Pallares. ¿Cómo es? Me perdí", comenzó, picante, haciendo alusión a las largas vacaciones del intruso, mientras Yanina Latorre pedía hacer un listado de las integrantes de su programa y criticaba que el conductor titular también haya sido muy duro con su producción por un móvil con Sol Pérez desde Mar del Plata.

"No entiendo. ¿Rial se va de vacaciones por dos meses y pasa todos los días por el estudio a saludar? ¿Por qué no disfruta de las vacaciones, de la mujer, de las niñas? Y entra un segundo para bardearnos a nosotros...", indicó con fastidio Ángel. "¿Dijo que las ‘angelitas’ no hacen periodismo? Ellos están tres horas con (Lorena) Liggi y Adriana Aguirre, dejame de joder. Eso no le importa a nadie", disparó el periodista apuntando directamente a los contenidos del ciclo de América.

Luego de que Marina -que estaba en vivo dialogando con Ángel en "LAM"- aclarara que ella no tomó lo dicho por Rial sobre el "legado familiar" como una chicana personal, De Brito soltó más reproches: "¿Por qué se mete con nosotros? A mí no me importan las Calabró, me importa nosotros. No entendí por qué se la agarra con nosotros, que hagan un programa bueno. ¿Por qué no se ocupa de sus ‘intrusitos’?", y aunque la columnista radial de "Lanata sin filtro" aseguró que tiene mucho aprecio por Rial, el conductor lanzó una chicana final junto con una advertencia: "¿Qué le pasa a Rial? Si fue un tiro por elevación, le vamos a devolver misiles". Además, cuando Calabró contó que no podrá ser parte del festejo por los veinte años de "Intrusos" a raíz de su nuevo vínculo contractual con Canal 9, De Brito añadió con ironía: "Otra más que se les baja".

Cabe recordar que Ángel ya venía "molestando" a Jorge cuando, hace unos días, hablando con su colega Tartu, comentó: "Le mando un beso a More Rial, que quiere ser ‘angelita’. Le mando un beso grande, la vamos a traer un día... si la dejan. Me encantaría".