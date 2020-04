E l arribo del avión de Aerolíneas Argentinas proveniente de China con insumos fue "muy emotivo", aseguró ayer el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien detalló que el envío trajo "un millón de barbijos quirúrgicos, 150.000 barbijos especiales KN95 y 120.000 antiparras para trabajo médico; así que estamos cuidando a nuestros profesionales".

"Para nosotros es muy emotiva esta situación, nos tiene contentos, satisfechos y emocionados. Sabe todo el mundo hoy lo complicado que está para acceder al equipamiento y los elementos de protección personal ante esta pandemia que azota al planeta entero", expresó Kicillof en una conferencia de prensa en el Aeropuerto de Ezeiza.

Además, explicó que en el mundo "estamos viviendo una ‘corrida de precios y abastecimiento’ sobre el alcohol en gel, barbijos, respiradores, antiparras, todo aquello que hace al cuidado personal no sólo de los trabajadores de la salud, sino también a la limpieza de los hospitales, a los maestros, auxiliares y trabajadores de la seguridad".

Esa situación motivó que el gobierno bonaerense explorara otras vías para acceder a esos insumos y, si bien aclaró que "nuestra vocación es siempre priorizar al trabajo nacional, en este caso necesitábamos de millones de barbijos que no se consiguen en Argentina y que los productores locales nos dicen que faltan insumos".

"Ante esta situación, tomamos la decisión de dar este paso adelante y traer directamente de China, que es donde se producen los insumos, hacia la provincia de Buenos Aires, y ahí apareció Pablo Ceriani y todo el equipo de Aerolíneas Argentina, los trabajadores, los técnicos", apuntó.

Contó también que "se corrieron riesgos, no era seguro que fuera a salir bien, porque involucra a una cadena de hechos operativos y económicos". Remarcó que "con que un solo engranaje de esta cadena no funcione, no tendríamos la tranquilidad de contar con este equipamiento.; felizmente, y gracias al trabajo de todos los que participaron, hoy tenemos los insumos para los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Buenos Aires".

"La provincia tiene más cargamento para traer, pero vamos a trabajar en conjunto con todas las provincias y el gobierno nacional para que este puente aéreo sirva para abastecer las necesidades de los y las argentinas", expresó.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, destacó por su parte la importancia del viaje a China por insumos hospitalarios y reiteró que "habrá una serie más de vuelos", además de enviar un "abrazo a los compañeros de la salud que trabajan en los hospitales" y de pedirles: "Quédense tranquilos, que van a tener lo que se necesite para trabajar en los centros de salud".