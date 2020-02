M ientras se esperan los resultados del cotejo de ADN entre las prendas y zapatillas de los rugbiers y las muestras extraídas a Fernando Baéz Sosa para que avance la investigación de su asesinato, se filtró un nuevo audio con el relato de un amigo de los imputados antes de su detención. Además, en Twitter se desató una polémica por una insólita campaña viral a favor de los acusados.

El audio es de un chico de Zárate, amigo de los rugbiers, en el cual hace alusión a su llegada a Villa Gesell, tras el asesinato de Fernando. Este chico y sus amigos no están involucrados en la causa, pero podrían ser llamados como testigos para que cuenten, justamente, los momentos previos a la detención de los diez implicados. El joven en cuestión fue con un grupo de amigos a la casa donde se alojaban los rugbiers para dejar sus bolsos, hasta poder ingresar al hotel que habían contratado. En ese momento, se enteró de lo que había pasado. En el audio relata que cuando llegó con sus amigos a la casa se encontró con la policía en la calle y comentó que les aconsejó a los rugbiers que se fueran. Sin embargo, los imputados minimizaron la situación. "Blas (Cinalli) nos empezó a contar que se habían peleado, que lo agarraron a uno, que no sabía si estaba medio muerto, pero que no creían que estaba muerto. Después nos contó que los salió a correr la policía y ahí se metieron en la casa. Cuando nos contó eso, yo dije: ‘No, amigo... A la persona esa la mataron’. Y fuimos a ver qué onda", cuenta en el audio el joven. "Fuimos a preguntarle a la policía y nos dijeron que anoche una manada de chicos les habían pegado al chico ese y a todo su grupo de amigos, pero terminaron con la vida de ese chico", añadió. "Yo me cagué hasta las patas y dije: ‘Ustedes están relocos, amigo. Andá a levantar a los pibes ya y tómense el palo para Zárate. Váyanse", manifestó en alusión al consejo que le habría dado a Blas Cinalli. "No, no, que están flasheando acá en Gesell, están exagerando todo", habría sido la respuesta de Cinalli. Alertado por la situación, el joven tomó sus pertenencias de la casa de los rugbiers y se fue con sus amigos a la puerta del hotel a esperar para hacer el check-in. "Eso porque salieron mamados, empezaron a pelear. Son los que juegan al rugby, son enormes, grosos, y no se midieron. Tienen fuerza, lo cagaron a patadas en el piso y lo mataron", añadió.

Por otro lado, el hashtag #yoapoyoalosrugbiers se convirtió en tendencia en Twitter con miles de comentarios de repudio a la campaña viral que se inició desde algunas cuentas sin seguidores como @rugbiers1215458.