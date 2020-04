C omo una manera de distenderse, en medio de la dramática situación de estos tiempos que corren, Daniel Aráoz le dijo a DiarioShow: "Yo creo que me encuentro en cuarentena desde hace bastante tiempo. Salgo poco y disfruto mucho de mi casa y de mi familia. Por otra parte, hago muchas cosas en mi casa: higienizo todos los sectores, de manera permanente, con lavandina y mantengo muy limpias todas las superficies, especialmente el ámbito de la cocina. Hay que cumplir con todos los protocolos y ser muy cuidadosos". En tanto, el actor y director también manifestó que "por otra parte, luchamos con otra pandemia que es el dengue y tratamos aquí también de ser rigurosos con que no queden recipientes con agua y protegiéndonos del mosquito con repelentes; básicamente, estamos haciendo las cosas como debe ser".

Daniel puntualizó que "siempre le he dado mucho valor a la información, pero, en este caso, me vinculo, casi excluyentemente, con el periodismo gráfico. En la televisión se marca una agenda y establecen un mismo tema con similares opiniones en todas las emisoras. En cambio, con el periodismo gráfico existe una distancia para relacionarme con la información y evito, de esta manera, vincular lo emocional con una vorágine de postales que son abrumadoras".

El actor contó: "Uno o dos días a la semana me encargo de realizar las compras. Voy al súper y compro lo elemental. De esta manera, evitamos colaborar con el desabastecimiento para que toda la gente pueda tener el producto que le corresponde. Esto es muy importante, ejercer una actitud que siempre pueda brindar la conciencia de la solidaridad".

El actor intenta encontrar algo positivo en todo esto. "Mi trabajo me lleva, así sea el cine como en otro tipo de ficciones, a estar mucho tiempo fuera de mi hogar; entonces, cuando estoy en casa por tiempo prolongado, se me presenta como una excelente oportunidad para fortalecer los lazos de convivencia. Poder haber constituido la familia fue el proyecto más importante de mi vida. Y, en este sentido, disfruto cada momento con mi esposa, Renata, que es artista plástica y arquitecta, y con mis hijos, Pedro y Lola", destacó Aráoz, para agregar: "Tener, cada uno, un espacio propio resulta valioso para desarrollar nuestras actividades". Y a modo de postal, Aráoz pintó su reducto familiar: "Tenemos una vivienda amplia con patio y mucho verde y plantitas. Además, las copas de los árboles caen sobre la casa y eso te da imágenes de mucha paz".

Ver más allá

Daniel mira al futuro con cierta esperanza: "Vivimos un momento muy especial en el que todos los lenguajes de la cultura adquieren un predominio valioso. Esta emergencia sanitaria nos ha puesto ante una verdadera disyuntiva que vamos a enfrentar como un cambio de paradigma. El debate será: consumismo o alma y humanismo. Es una inmejorable posibilidad para reconstruir nuestras conciencias. Es tiempo para pedir perdón y generar, en consecuencia, un mundo más igualitario, mas justo y más solidario. Vamos a estar, precisamente, en un mundo donde la creación colectiva de las diferentes comunidades será prioritaria. Un mundo que tenga como prioridad la vida y la realización de nuestra existencia en función, también, de las necesidades de nuestro prójimo. ¿Qué sentido tiene ser millonario si la humanidad se encuentra doblegada de rodillas ante lo desconocido? El mundo, reitero, no será igual y este aprendizaje tendrá un ejercicio doloroso y conmovedor. La lectura que haremos es que debemos ser mejores como personas en muchísimos aspectos".

En lo laboral, el actor espera el estreno en HBO de la serie policial "Entre hombres", junto con el Puma Goity.