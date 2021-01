L a primera edición de "Masterchef Celebrity" logró algo que hacía mucho tiempo no sucedía, que la familia volviera a reunirse alrededor del televisor. Dicho fenómeno seguramente se vio reflejado en el rating de la gran final que se emitió el lunes por la pantalla de Telefé logrando picos de más de 26 puntos, casi rozando los 27, un fenómeno indiscutido. Es por eso que el canal ya está preparando todo para comenzar cuando antes con la segunda entrega del reality conducido por Santiago del Moro y que tiene como jurado a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Aunque el concurso contará con 16 participantes, como la primera edición, hasta ahora no están todos confirmados, entre los que hay actores, músicos e instagramers.

"MasterChef 2", la nueva edición del programa, ya comenzó con algunas grabaciones y presentaciones de los nuevos famosos de la competencia, que comenzará a mediados de marzo y que se grabará con antelación por los problemas que genera el coronavirus en la televisión argentina. Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani la Chepi, Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano son los famosos ya confirmados por Telefé, a la espera de la oficialización de personajes como Georgina Barbarossa, Sol Pérez, Carola Reyna, Claudia Fontán, Brian Sarmiento y Osvado Laport. Con más de dos millones de seguidores, la instagramer Dani la Chepi también incursionará en las hornallas. "Yo me llevo bien con la cocina, el problema lo tiene la cocina conmigo", dijo con el humor que la caracteriza en el ciclo "Cortá por Lozano". También firmó Cae. Recordemos que una de las últimas participaciones televisivas del cantante había sido en el "Bailando", ahora se lo podrá ver incursionando en gastronomía. Al igual que ex "Casi Ángeles" Gastón Dalmau, está listo para formar parte de la competencia. Flavia Palmiero también estampó su firma y muchos se asombran de que trabaje; sin embargo, durante la cuarentena compartió algunas recetas con sus seguidores y confesó: "Mi hijo Giani me enseña a cocinar, y yo a ustedes".

El equipo casi está completo. Hay que ver si logran cautivar a los televidentes como lo hicieron los elegidos de la primera edición.