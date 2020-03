L a suya siempre es una palabra buscada para opinar sobre todos los temas. Moria Casán nunca se queda sin algo para decir, ya sea sobre política, economía, debates de actualidad social o responderle a alguien que se atreva a criticarla. Por eso, consultada sobre "el" tema del momento, la pandemia de coronavirus, realizó una suerte de "monólogo" con su postura.

"Les cuento que, al no hacer teatro ni tele, siento que no me interesa contar qué hago y además es un respiro para mi vida (la cuarentena), desde los 12 años que asumí la responsabilidad de trabajar sin necesidad para mi libertad, porque la independencia económica hizo que como única hija pudiera romper el cordón umbilical con mis geniales padres, a los cuales no tengo ninguna factura que pasar", comenzó su comunicado para los periodistas que querían saber cómo son sus días aislados.

Y continuó: "Así es que tengo la edad de Helena (su nieta), 11 años gloriosos, relajados, y estoy haciendo jugar a mi niña interior. Mostrar mi interior una vez más en estos momentos de retiro espiritual globalizado me parece una banalidad. Lo que creo muy simbólico es que los niños eligieron para unirse en esta lucha el arcoiris, que es el emoticón que uso en todas mis publicaciones y no sólo uno, sino dos arcoiris. Es un nuevo mundo y siento que estoy protegiendo, aunque nunca la descuidé, a mi niña interior. Seguramente por redes seguiré con mis tuits, ya veré, pero tengo que volver al personaje-persona y estoy muy ociosa. ¡By, adoraciones, all inclusive!".

Tomar conciencia

Ante el agravamiento de la situación con el Covid-19, el lunes 16 de marzo la One empezó a hacer su programa "Incorrectas" desde su casaquinta, en Parque Leloir: "Estoy en mi casa, porque soy una persona mayor y tengo mis riesgos, además por pedido de mi hija (Sofía Gala)... Esto no es joda. Yo soy muy profesional y no puedo ser tan egoísta de tener un móvil en mi casa, cuando se podría utilizar para informar en otro lado", comentó ese día.

Y luego decidió con América que el ciclo tenga una pausa, por ahora: "No puedo hacer algo que me resulte forzoso o amargo. No se puede dar ale,gría cuando se muere una persona. El programa de ayer lo sentí raro. Vamos a volver en un tiempo con nuestra esencia. La esencia de nuestro programa no da para este momento. Yo no puedo hablar todo el tiempo de muerte", explicó la conductora, que aseguró que volverá apenas las cosas se normalicen. En su lugar, esta semana Alejandro Fantino debutó con un ciclo de actualidad.