C alcio se hunde en una polémica que no deja de sorprender, entre aquellos que pretenden reanudar la Serie A a toda costa y cuanto antes -Lazio, Cagliari y Napoli anunciaron que sus planteles volverán a entrenarse en el transcurso de esta semana- y los que sostienen que desde ningún punto de vista están dadas las condiciones sanitarias para que la pelota vuelva a rodar. Uno de los más enérgicos defensores de esta última postura es el presidente del Brescia, Massimo Cellino, quien declaró: "Si hablamos de fútbol, hay que cancelar todo hasta la próxima temporada. Realismo, caballeros. Esto es la peste. El campeonato no me importa. Tuve fiebre durante tres días y estuve en cuarentena durante once. Me da miedo salir de mi casa, tengo depresión".

Además, arremetió contra Claudio Lotito, su par de la Lazio, equipo que pelea la punta del torneo con Juventus. "Si Lotito quiere el título, que se lo den. La vida es lo primero. Hay hinchas que llevan oxígeno a los hospitales, otros que lloran a sus muertos, otros están intubados. No se puede seguir jugando este año, hay que pensar en el próximo. Hay quienes todavía no se dan cuenta de lo que está sucediendo y esos son peores que el virus".

Mientras tanto, Demetrio Albertini, ex jugador de Milan y mundialista con el seleccionado azzurro, que actualmente es el responsable de formación de la Federación Italiana de Fútbol, dejó abierto un abanico de posibilidades en cuanto al futuro de la actual temporada del fútbol italiano: "No se descarta que la Serie A se juegue durante los meses de verano, pero tampoco que se cancele la temporada o que se dispute siguiendo un sistema de play-off y de promoción de descenso. De hecho, ya estamos trabajando con estas posibilidades, pero es muy complicado poder calcular plazos en este escenario de incertidumbre en el que tenemos que recordar que la salud es lo más importante".

Más allá de las especulaciones que se tejen día a día y de la feroz guerra interna que se desató entre los dirigentes, la incertidumbre manda en el Calcio y nadie se atreve a vaticinar cuál será la salida.