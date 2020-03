S onaron todas las alarmas cuando el jueves por la noche se supo que Fede Bal había viajado repentinamente de Mardel a Buenos Aires para ser intervenido quirúrgicamente de unos pólipos que le habían detectado, suspendiendo su función de ese día de "Mentiras inteligentes", al igual que pasó con "Veinte millones", donde trabaja Carmen Barbieri. Es que apenas se enteró de que su hijo iba a internarse, suspendió todo para acompañarlo. El fantasma de la mala salud de su padre Santiago, fallecido el 9 de diciembre, la preocupó muchísimo, ya que el capocómico padeció cáncer de colon.

Ayer hubo algo más de claridad sobre el tema. El propio Fede, que anoche se disponía a retomar el trabajo en La Feliz, escribió un comunicado explicando su situación. "Hola a todos. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre" comenzó su mensaje. El actor, que hace unos días fue víctima de una noticia falsa en Twitter que aseguraba que tenía coronavirus, en verdad debió hospitalizarse pero porque sus médicos le habían detectado esos pólipos.

"Ya me han extraído los pólipos y quedo a la espera de los resultados de la biopsia correspondiente para conocer los pasos a seguir. Esta es la única información concreta real que tengo por el momento", expresó. llevando tranquilidad. Luego, para que nadie comience a sacar conclusiones tempranas sobre su situación, determinó: "Cualquier otro tipo de terminologías, asociaciones y suposiciones, corren por cuenta de quien las haga. Estoy lógicamente preocupado pero bien y haciendo lo que corresponde. Por esto les pido por favor que entiendan y respeten mis NO ganas de hablar públicamente en este momento".

Para terminar, reflexionó sobre lo que vivió en los últimos días y retomó el tema de la toxicidad: "Saben que siempre estoy cuando me requieren y seguramente así será en los próximos días. Pero hoy no tengo ganas. Por eso también cierro mis redes sociales, necesito desintoxicarme desde todo punto de vista. Gracias a todos por entender".

Ayer por la mañana, su mamá, muy angustiada, brindó un móvil a "Informados de todo" (América): "No puedo decir mucho, lo que quería era estar con mi hijo. Él se hizo un estudio de rutina como siempre y no dio bien el estudio, porque encontraron cosas que al médico no le gustaron aunque no le preocuparon".