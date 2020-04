L a cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional obligó a muchas profesiones a parar de producir y, por lo tanto, no pueden generar ingresos hasta tanto regresen a sus actividades. Este es el caso de muchos actores, que tuvieron que frenar las grabaciones y quedarse en su casa. Pero todo indicaría que algunos la pasan peor que otros. Ese es el caso de Inés Estévez, quien sorprendió ayer con un pedido de ayuda a sus seguidores en Twitter por el mal momento económico que atraviesa: "Estoy por caer en la indigencia -posta, no es eufemismo- y un amigo que vive en España quiere prestarme algo de dinero, pero no puede transferir porque los sistemas son incompatibles. ¿Qué onda? ¿Alguien sabe cómo hacer?", escribió la actriz en su cuenta de Twitter. Las respuestas de sus seguidores no tardaron en llegar y algunos hasta ofrecieron prestarle dinero: "Inés, entre todos nos tenemos que ayudar. Por privado pásame tu CBU y te mando lo más que pueda. Abrazo", escribió una de sus seguidoras. Recordemos que, hace unos días, Estévez había hecho un duro descargo contra sus vecinos por no respetar la cuarentena: "En mi barrio a las 00.00 horas arrancaron con electrónica al palo. Parece haber un encuentro de dos o tres personas. A lo mejor conviven, no hay problema. ¿Pero hasta qué hora está autorizada la gente a pasar música horrible a todo cu... desde el balcón?", escribió la actriz en dicha red social. En cuanto a su familia, Inés tiene dos hijas, Vida y Cielo, que adoptó en 2011, cuando estaba en pareja con Fabián Vena, y tienen capacidades diferentes. Su último trabajo en televisión fue un éxito de Telefé, "Pequeña Victoria", y desde hace más de una década se dedica a cantar jazz, shows que también tuvo que suspender por la emergencia sanitaria.