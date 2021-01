Un asaltante murió por un paro cardíaco tras robar un celular en la ciudad de Córdoba. En un principio se creyó eso, pero la investigación dio un giro cuando subieron la muerte del asaltante al WhatsApp, mostrando cómo lo estrangularon con una llave de cuello.

Sucedió cerca de las 3.45 en calle Palencia 2839, en barrio Yofre Norte. Tras asaltar junto con un cómplice a un chico de 19 años y robarle el celular, el joven escapó corriendo. El damnificado salió en su persecución y, cuando lo alcanzó, comenzó el forcejeo que derivó en el desvanecimiento de su atacante, señaló en un principio la policía. En diálogo con Cadena 3, el comisario Fernando Jones, de la División Homicidios, dijo que llamaron al 911 inmediatamente. "Llegó el móvil y, como el sujeto se encontraba desvanecido, llamaron al 107", relató el funcionario policial, al mismo tiempo que confirmó que el delincuente murió por un paro cardiorrespiratorio, mientras que su cómplice fue detenido. La causa dio un giro inesperado luego de que se conociera un video en el que aparece la víctima del robo estrangulando a su asaltante. Familiares del muerto lo vieron y reconocieron.Las imágenes fueron compartidas vía WhatsApp. "Da la cara c***, dale. Decí quién sos. La c*** de tu madre. Qué vienen a robar estos giles, si son todos de (barrio) San Jorge estos caretas. No vale ninguno de estas m***, ¡no vale ninguno!", se lo escucha decir al joven. A los metros de donde se registró el dramático episodio fue detenido el cómplice del ladrón muerto. Se trata de un joven de 27 años, vecino del barrio San Roque de la ciudad de Córdoba.