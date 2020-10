L a justicia de Entre Ríos medió finalmente en una de las novelas políticas de la semana y definió que no habrá desalojos en el campo de la familia Etchevehere, ubicado en la provincia de Entre Ríos.

Todo comenzó con una pelea por la herencia del padre del clan familiar: todos los hermanos varones están de un lado y del otro se ubica Dolores, quien afirma haber sido históricamente postergada por la familia. A esto se sumó que la mujer y periodista llegó a un acuerdo con Juan Grabois para crear una cooperativa agraria y ecológica en la parte del campo que reclama como propia.

Estos ingredientes mezclan una disputa sucesoria que se mete en el corazón de la grieta política nacional.

De un lado, Grabois y del otro, Luis Etchevehere, ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, lo que terminó de conformar un cóctel que afortunadamente no derivó en hechos violentos.

El último episodio de esta saga comenzó hace dos semanas, cuando los hermanos denunciaron que su campo había sido usurpado. La versión de la hermana fue distinta: dice que una parte del campo es su propia casa y que dejó pasar a una decena de personas que integran el llamado Proyecto Artigas, una explotación comercial ecológica con la que piensan producir a precios accesibles.

"Solución pacífica"

El juez de la ciudad de La Paz, Raúl Flores, les pidió en su fallo de ayer a los hermanos Etchevehere que se sienten a conversar para pensar "una solución pacífica y armónica". El magistrado también afirmó que Dolores "probó en la audiencia que fue declarada también heredera" de los predios en disputa.

Los fiscales habían advertido que la hermana del grupo familiar y otras personas habían ingresado al predio hace una semana. Según Oscar Sobko y María Constanza Bessa, el pasado 15 de octubre Dolores y unas 40 personas ingresaron al lugar y se instalaron "con violencia y engaño". El magistrado rechazó este argumento y dijo que en el ingreso de estas personas al campo "no se probó otro hecho violento más que el número de personas".

La medida, que no resuelve la cuestión de fondo -la propiedad del campo-, será apelada por Luis Etchevehere. El juez también resaltó que aún la sucesión familiar no está concluida, y por lo tanto Dolores tiene el mismo derecho de ingresar al campo que sus hermanos.

Hasta que llegó el fallo judicial, el ex ministro macrista había convocado una amplia concentración que reunió a 800 personas, denunciando la usurpación de tierras.

También generó ruido mediático la presencia en los tribunales donde se dirimía el conflicto de la titular del Inadi, Victoria Donda, y de otros funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación, que fueron a respaldar la postura de Dolores.

"La novela de los Etchevehere", de todos modos, no deja de ser una disputa familiar que cobró trascendencia por las distintas aristas políticas de los protagonistas. Sin embargo, la toma de tierras sigue siendo una preocupante realidad que no encuentra solución, y en la medida en que no haya señales claras respecto de cómo se resuelven, casos como el de Guernica o del de Villa Mascardi, en Río Negro, es muy probable que sigan multiplicándose.

En Guernica, el gobierno bonaerense actuó con diplomacia, conteniendo a los usurpadores y brindándoles alternativas, y logró evitar de momento una imagen de desalojo por la fuerza.

Más difícil es la situación en el Sur, con grupos radicalizados y violentos que ni siquiera reconocen al Estado como autoridad.