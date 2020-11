Los principales dirigentes del mundo reaccionaron favorablemente a la confirmación de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos, a pesar de la negativa del actual mandatario, Donald Trump, a aceptar su derrota. Desde Europa llegaron los saludos de los principales mandatarios, mientras que en Sudamérica, hasta el cierre de esta edición, no hubo mensaje alguno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, declarado simpatizante de Trump.

"Los ciudadanos americanos han decidido. Joe Biden se convierte en el 46º presidente de los Estados Unidos de América. Le deseo suerte y éxito desde el fondo de mi corazón. Y también a Kamala Harris, electa primera vicepresidenta de su país", fue el mensaje de la canciller alemana Angela Merkel.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también felicitó a Biden por su elección como presidente de Estados Unidos y le pidió actuar "juntos" para "afrontar los desafíos actuales". "Los estadounidenses han designado a su presidente. ¡Felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris! Tenemos mucho que hacer para afrontar los desafíos actuales. ¡Actuemos juntos!", fue el mensaje del presidente francés vía Twitter.

El primer ministro británico, Boris Johnson, también felicitó a Biden "por su elección" como presidente estadounidense y a Harris, elegida vicepresidenta, "por su logro histórico". "Estados Unidos es nuestro aliado más importante y espero que trabajemos estrechamente en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad", tuiteó Johnson.

El primer ministro de Canadá, quien mantuvo una relación tensa con Trump, estuvo entre los primeros en felicitar al triunfante binomio demócrata. "Felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris. Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Tengo muchas ganas de trabajar juntos y desarrollar eso con ustedes dos", tuiteó Trudeau.

En Sudamérica, en tanto, el ex mandatario boliviano Evo Morales afirmó en un tuit que "la derrota electoral de Trump es la derrota de las políticas racistas y fascistas. Han sido derrotadas sus prácticas intervencionistas y, también, sus atentados inhumanos contra la Madre Tierra".

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no hizo declaración formal alguna. Pero el viernes había empezado a desmarcarse de Trump. "Yo no soy la persona más importante de Brasil, así como Trump no es la persona más importante del mundo, como él mismo lo ha dicho. La persona más importante es Dios. La humildad tiene que hacerse presente entre nosotros", afirmó Bolsonaro.