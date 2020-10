E stá pagando cara su locura. El apodado "tirador de Retiro", que le robó la pistola a un efectivo de la Policía de la Ciudad y generó un tiroteo con más de 20 balazos en el que él, un ciclista y dos policías resultaron heridos, continuaba internado en estado reservado y se evaluaba la amputación de una de sus piernas, informaron fuentes policiales, judiciales y del área de salud. Según los informantes, tres fueron los disparos que recibió, en una pierna, en el abdomen y en el tórax, el imputado Jonathan Mosqueda (31), quien permanecía internado en el Hospital Fernández del barrio porteño de Palermo. "Fue sometido a una larga cirugía. Se encuentra en shock hemorrágico, en coma farmacológico, con ventilación mecánica y tiene su fémur izquierdo comprometido y desde ayer no tuvo mejoras. Los médicos analizan una posible amputación de la pierna", dijo una de las fuentes consultadas. Por orden de la jueza de la causa, Paula Petazzi, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11, Mosqueda está en el centro de salud en calidad de detenido y con custodia policial. Mosqueda tiene domicilio en el barrio Ejército de los Andes de la localidad bonaerense de Ciudadela, más conocido como Fuerte Apache, cuenta con aparentes antecedentes psiquiátricos y en 2016 el Juzgado de Familia 3 de San Martín había ordenado su internación. Respecto del ciclista de 24 años que también fue herido de un roce de bala y trasladado en primera instancia al Hospital Fernández, las fuentes aclararon que su estado no revestía gravedad y ayer mismo fue derivado por obra social a otro centro de salud. Por su parte, los dos efectivos que resultaron baleados, uno de la Policía de la Ciudad en un tobillo, y una agente de la Policía Federal (PFA) con un roce en una mano, también se encontraban en buen estado de salud en el Hospital Churruca de Parque Patricios. El hecho ocurrió el martes a las 7.30, cuando en el cruce de la calle 13 y la avenida Ramos Mejía, en inmediaciones del Barrio 31 y del ingreso a la estación del ex ferrocarril San Martín, un hombre sorprendió a un agente de la comisaría vecinal 1A de la Policía de la Ciudad, le quitó de su cartuchera su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros, y huyó en dirección a la avenida Del Libertador. El hecho fue registrado por varias cámaras de seguridad, en las que se pudo observar que al no deponer su actitud, policías le dispararon a las piernas, Mosqueda cayó herido y desde el piso logró montar y quitarle el seguro al arma y comenzó a disparar.