La Justicia pidió un informe sobre la salud mental de la mujer que intentó robar 27 latas de atún de un supermercado de Rosario. Identificada por sus iniciales I.C., tiene 45 años y protagonizó el escandaloso hecho que fue difundido en las redes sociales.

Tras haber sido detenida, se la acusó de tentativa de hurto, pero luego fue puesta en libertad. Sin embargo, la pesquisa sobre sus motivos para cometer el robo continúa, por lo que una línea de investigación avanzará sobre su salud mental. Es por eso que la fiscalía pidió que sea evaluada por un médico forense.

El hecho ocurrió en una sucursal del supermercado La Gallega, de Rosario, donde fue sorprendida con las 27 latas de atún escondidas entre su ropa. "Te dejo las cosas si querés. ¿Qué querés, que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más", contestó I.C. al ser increpada por uno de los trabajadores del lugar.