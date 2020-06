La subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y flamante interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, se refirió a la causa de espionaje ilegal que derivó precisamente en la intervención del servicio, a partir de la denuncia de que pusieron artefactos para escuchar ilegalmente a los detenidos en el penales de Ezeiza. "La ministra Marcela Losardo y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, me pusieron al tanto y haremos un sumario administrativo que controle la situación para que no se siga reproduciendo", explicó Garrigós de Rébori. En declaraciones radiales, la funcionaria comentó también el objetivo principal que se plantea en este rol: "Quiero adecuar nuestro sistema penitenciario a los requerimientos de Naciones Unidas, ya con eso me daría por contenta". Añadió que "las cárceles no pueden ser para castigos. Para poder reinsertar a la gente que sale en libertad, se trabaja con el Patronato de Liberados y con organizaciones sociales que nos van a poder dar una mano. Toda persona que pueda estar detenida en su domicilio, en casos de delitos leves, debería estarlo, porque hay métodos electrónicos de control"