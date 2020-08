L a paz política podría llegar a Bolivia. Aunque el autoproclamado gobierno tensa la relación, el ex presidente Evo Morales pidió ayer a sus seguidores, entre los que se destaca la Central Obrera de Bolivia (COB), que acepten el 18 de octubre próximo como fecha para las elecciones generales, en medio de un clima de violencia latente por las protestas y los bloqueos que se llevan a cabo en distintos puntos en el país contra el retraso de los comicios.

"Hay compañeros que dicen que por lo menos sea el 4 o el 11 de octubre, pero no el 18. Yo me pregunto, ¿para qué estar peleando por una semana? Creo que no tiene sentido esta clase de planteamiento. Por dos semanas o tres no vamos a hacer problemas", afirmó el ex mandatario, refugiado en la Argentina, en un encuentro con jóvenes por Facebook.Horas más tarde, la presidenta Jeanine Áñez se dirigió a quienes cuestionan la postergación de los comicios y pidió desbloquear la situación, por la que responsabiliza al partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), pese al mensaje del ex mandatario. "El camino del diálogo es el correcto. Hay elecciones el 18 de octubre. No hay motivos para el bloqueo. El MAS debe levantar el bloqueo y dar paso al oxígeno. Unidad frente al bloqueo y unidad por la democracia", escribió Áñez en Twitter.

Cambios constantes

Las elecciones presidenciales en Bolivia para reemplazar a las de octubre pasado que fueron anuladas estaban previstas inicialmente para el 3 de mayo, pero fueron aplazadas por la pandemia. El Congreso, donde el MAS tiene mayoría, las reprogramó para el 6 de septiembre, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) volvió a posponerlas hasta el 18 de octubre por el recrudecimiento de la crisis sanitaria.

El TSE y Áñez sostienen que no se puede votar en septiembre, ya que Bolivia aún no alcanzó el pico de contagios, mientras que el MAS cree que se trata de una estrategia para perjudicar a su candidato presidencial, Luis Arce, quien lidera las encuestas.

Amenazas y negociaciones

Ante los bloqueos en decenas de rutas bolivianas, el gobierno autorizó el desalojo y la represión por parte de las fuerzas de seguridad, militares o grupos paramilitares. Sin embargo, con el transcurso de los días, más organizaciones sociales se sumaron a las protestas.

El principal problema en las negociaciones es que los manifestantes, en su mayoría mineros y campesinos de La Paz y El Alto, reclaman la renuncia de Áñez, algo que no comparten desde el MAS, porque creen que eso sólo retrasaría aún más los comicios.