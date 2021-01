A tres meses de las elecciones presidenciales en Perú, un ex arquero de fútbol lidera las intenciones de voto con un 17%, mientras que un porcentaje mayor aún no sabe por quién votar en un país en constante crisis política que ha tenido cuatro jefes de Estado en menos de tres años. George Forsyth, de 38 años y que jugó en varios clubes locales y llegó a la selección peruana, ha venido encabezando los sondeos desde hace meses aunque en enero el apoyo a su candidatura se redujo en un punto porcentual, según la encuesta de la firma Ipsos Perú publicada por el diario El Comercio. De posturas conservadoras y candidato por el partido Restauración Nacional, hasta el año pasado ejerció de alcalde del distrito limeño de La Victoria. Entre ellos figura la ex candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori con un 8%, en su tercer intento por llegar al poder. Le siguen el economista centrista Julio Guzmán con un 7%, y la psicóloga y antropóloga de izquierda Verónika Mendoza con un 7%.