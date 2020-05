Detuvieron, en La Plata, a un hombre de 47 años identificado como Ángel Daderio luego de que irrumpiera en la casa de su ex pareja, a quien desfiguró a golpes e intentó robarle objetos de valor y dinero en efectivo. El agresor, que vive a cuadras de la víctima, tiene antecedentes penales y en su contra se radicaron dos denuncias previas, que fueron realizadas por su ex pareja. Daderio y M.W., de 21 años, comenzaron la relación en 2015 y duró hasta el año pasado, cuando quedó detenido por el delito de abuso de arma de fuego. Al recuperar la libertad quiso retomar el vínculo, pero la mujer dio por terminada la relación. La joven contó que desde "quince días atrás él se presentó en horas de la noche y se paró enfrente de mi casa para observar los movimientos, vio cómo entraba un amigo y me gritaba cosas; hace cinco días regresó para hacer lo mismo". Daderio entró a la casa, tras romper un acceso, y la atacó propinándole golpes de puño en el rostro al mismo tiempo que la insultaba, la amenazaba y la pateaba en el piso. La víctima logró llamar al 911 minutos antes del ataque. Cuando llegó la policía, el atacante dejó de golpearla y le dijo: "Metete en la cama, que es la policía; acostate o te mato".