Una vez más, hay guerra entre Javier Naselli y Vicky Xipolitakis. En marzo de este año, la Justicia había ordenado que el ex marido de la griega y padre de Salvador Uriel se revinculara con su hijo.

Sin embargo, en las últimas horas, Naselli aseguró que ella impide el contacto entre ambos. "Siento que han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentando poder establecer el vínculo, que él tenga una identidad, que pueda ejercer sus derechos de ver y conocer a su papá, a su abuela, sus tíos, sus primitos. Y hay un impedimento sistemático de parte de la madre de aislarlo" aseguró a La Nación.

"Vine hace unos quince días, y el sábado (por ayer) es el cumpleaños. Y no lo he podido ver todavía, y me estoy volviendo el domingo sin haberlo visto, cosa que es contraria de derecho a lo que determinó el juez", aseguró el empresario.