El ex espía Jorge "Turco" Sáez se comprometió ayer a "contestar todas las preguntas que sean necesarias" una vez que su teléfono celular sea sometido a un peritaje para el cual nombró un perito de parte, según sostuvo durante la ampliación de su declaración indagatoria, en la causa por supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos, gremiales y religiosos durante el gobierno de Cambiemos.

"Tengo mucho para declarar y para contestar todas las preguntas que sean necesarias", sostuvo el ex espía en su breve declaración ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, según informaron fuentes judiciales. "Una vez que estén terminadas todas las pericias me pongo a disposición del juzgado y la fiscalía. Hace más de cuarenta años que ayudo a la Justicia con mi trabajo, como policía. Todo lo que necesiten de mí lo van a tener. Les pido que me tengan paciencia. Estoy a su entera disposición para responder todas las preguntas que sean necesarias", insistió el imputado en los pocos minutos que duró la declaración, después de la cual se negó a responder preguntas.