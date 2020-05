U na discusión familiar terminó en tragedia. Es la síntesis de lo ocurrido durante la madrugada de ayer en la localidad misionera de Santiago de Liniers, donde el ex intendente Arnoldo Schoenfish (56) mató a su esposa Faustina Antúnez (59) y luego se pegó un balazo, perdiendo la visión por las graves heridas sufridas. El hombre fue intendente de la localidad entre 2011 y 2019, cuando le cedió el cargo al hijo de su esposa. Su elección se hizo conocida en todo el país porque hasta antes de ser electo era el carnicero del pueblo.

Antúnez falleció cuando ingresaba al hospital Samic de Eldorado, mientras que el hombre fue derivado al hospital Ramón Madariaga de Posadas, donde arribó en estado crítico. La bala afectó el nervio óptico, por lo que perdió la visión.

Según lo indicado por voceros judiciales, el revólver utilizado fue encontrado en la cama matrimonial al lado del cuerpo de Antúnez, que en ese momento se encontraba agonizando, bañada en sangre, y luego terminó falleciendo al arribar al Hospital Samic de Eldorado. La Justicia descartó que se haya tratado de un intento de robo y caratuló la causa como "femicidio y posterior intento de suicidio".

En cuanto al hecho, trascendió que Schoenfish disparó en la sien a Antúnez, que cayó desplomada en la cama matrimonial, y luego intentó suicidarse descerrajándose un disparo en la cabeza, con orificio de salida. Consternado ante la situación, se dirigió herido a la casa de su hermano, que vive en las inmediaciones, y le relató lo ocurrido. También se conoció que en el último tiempo el ex intendente sufría problemas de diabetes.

Según fuentes de la investigación, el arma fue encontrada en una habitación y no había señales de que hubieran ingresado al domicilio por la fuerza, lo que hace suponer que no se trató de un robo. Se están realizando pericias en el inmueble para determinar la situación. Los involucrados fueron trasladados en un vehículo particular perteneciente a un familiar hacia el nosocomio del kilómetro 10.

"No descartamos ninguna hipótesis. El aviso del hecho fue por parte de una familiar que vive frente a la casa de las víctimas, fue la que pidió auxilio. El caso se conoció cerca de las 4.20", informó el comisario Carlos Pérez, jefe de la Unidad Regional III.