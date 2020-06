El ex jefe del MI6, el Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido, señaló que el coronavirus que provocó la pandemia se escapó de un laboratorio de Wuhan, China, el foco desde el cual se propagó la cepa al resto del mundo. Richard Dearlove se basó en un documento reservado al que tuvo acceso y dijo creer que el accidente se produjo en el Instituto de Virología de esa ciudad. Dearlove -quien dirigió a la agencia de inteligencia entre 1999 y 2004- agregó además que de acuerdo a la investigación la cepa mortal no surgió de manera natural, sino que en su secuencia genética puede verse la participación de científicos. El "Señor C", como se lo conocía durante sus años al frente del MI6, dijo que un artículo científico publicado esta semana por un equipo de investigación noruego-británico sugirió que los elementos clave en la secuencia genética del nuevo coronavirus fueron "insertados" y podrían no haber evolucionado naturalmente.