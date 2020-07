Ante las acusaciones de que le robó ropa interior a la modelo, la ex empleada de Nicole Neumann y Fabián Cubero salió a hablar. "Era tal la confianza que en un momento habría tomado Alejandra en la casa que a Neumann le habrían faltado las tangas de Victoria Secret. Me cuentan que el marido la habría dejado porque ella estaba enamorada de Fabián", dijo Karina Lavícoli en "LAM". Pero la mucama no dudó y le envió un audio a Andrea Taboada desmintiendo todo: "Bueno, estoy escuchando las barbaridades que se están diciendo. Es muy gracioso decir que le robé tangas a Nicole, yo soy el doble de ella así que sus tangas son miniaturas para mí. Lo que están diciendo es una barbaridad. Y eso de que estaba enamorada de Fabián es mentira, nada que ver. Yo no me separé, estoy en pareja". "Es verdad que Fabián me pagaba, pero yo trabajé para los dos. En la casa de Nicole, dormía, le cocinaba, le hacía el desayuno y atendía a su novio con el desayuno", agregó. Este año, sin lugar a dudas, recrudecieron los cruces entre Nicole y Fabián, inclusive en los últimos ella se había enojado mucho porque contó que dos de sus tres hijas volvieron de la casa del padre, donde convive con Micaela Viciconte, con las piernas depiladas. Nuevamente intervinieron los abogados y ambos letrados están analizando la situación ya que firmaron un acuerdo de confidencialidad, y no se pueden nombrar. Un divorcio interminable a pesar del paso de los años.