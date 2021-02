Una ex pareja de Matías Ezequiel Martínez contó que ella también sufrió violencia de género por parte del ahora acusado y que se contactó con la víctima días antes de su crimen porque la chica "tenía miedo". Se trata de Belén, quien dijo que era "protegido" por la institución y acusó a sus compañeros de "cómplices". "Durante mi relación, él manifestó más que nada cosas verbales, una sola vez me agredió físicamente y fue lo peor que pasé en mi vida", comentó la joven. Ella preparaba a sus dos hijos para llevarlos al jardín. "Poco antes, uno de ellos se había hecho pis en nuestra cama, yo levanté todo y abrí todo para ventilar, y cuando él llegó, olió las sábanas y me empezó a gritar, que para qué tenían sus camas los nenes, y yo le dije que si no le gustaba que se fuera, porque mis hijos están primero", relató y que Martínez la agarró del cuello, para luego tirarla contra una pared y luego contra la cama, y una vez que ella estaba en el suelo, sacó su arma reglamentaria y la amenazó con matarla o con suicidarse, mientras simulaba con la pistola.