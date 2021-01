Un ex miembro de fuerza de seguridad devenido en bloguero de Tres de Febrero, denunciado por abusar de sus hijas. Se trata del titular del blog "Mi periódico", conocido principalmente por contenido policial de San Martín y Tres de Febrero. La denuncia fue realizada por su hija por abuso sexual, amenazas y violencia de género y comenzó a viralizarse en diversas redes sociales. Su hija expuso en sede policial que su padre habría abusado de ella, siendo menor de edad, en varias oportunidades, y que este tipo de hechos aberrantes continuarían, teniendo ahora como víctima a otra hija del ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense. En el año 2018, su hija, a raíz de una feroz golpiza recibida por parte del ex uniformado, tuvo que ser auxiliada por su hermano. La madre de la joven estaría al tanto de los diversos hechos de abuso y violencia que sufrieron sus hijas. La denuncia fue confirmada por fuentes de la Municipalidad de Tres de Febrero, quienes mencionaron que están brindando asistencia a la denunciante, de 22 años. También la hija aseguró ante la policía que su padre posee una radio con la cual escucha las frecuencias policiales de la zona, y también las de los bomberos, algo que está penado por la ley. Queda claro entonces porqué el portal que dirige se caracteriza por primicias vinculadas a hechos policiales. A los fines de resguardar su integridad, la víctima dejó saber que su padre fue notificado por el Juzgado de Paz de Tres de Febrero de que se le impuso un perímetro de exclusión de 500 metros del hogar y se le prohibió el ingreso y acercamiento por el término de 180 días al lugar de residencia, estudio o esparcimiento de su hija y su familia.