Q uimey Lambert Tamay, de 19 años, estaba hacía dos meses de novia con Maikel Rodrigo Figuereo Pérez, alias Fredf Onil, y se había ido a Burzaco con él. El de 10 de septiembre fue asesinada. Este hombre de 24 años, ex policía en República Dominicana, donde nació, es el acusado, pero logró escapar. Según supo después la familia de la víctima, el femicida habría cometido un asesinato en su país en 2016, luego escapó hacia Chile, donde habría asesinado al menos a una persona más, y de allí se vino a la Argentina con documentación falsa.

"Este múltiple asesino y femicida está prófugo y la policía no está haciendo mucho por encontrarlo, siendo un potencial peligro para la sociedad. También tiene denuncias de su ex mujer por intento de femicidio", sostienen en un comunicado el grupo de Familiares Atravesados por el Femicidio que acompañan a la mamá y los diez hermanos de la víctima. Reclaman que se entienda que se está frente a "un múltiple homicida al que no le tiembla la mano a la hora de asesinar gente".

"El día 9 de septiembre a las 23.30 de la noche este hombre llega a la casa de mi hermana María a los gritos, que lo ayuden que mi hermana se moría. Salen con mi cuñado y le preguntan qué pasó. Él les dijo que fueron a comprar y le quisieron robar, que le pegaron un tiro. Se estaban yendo al hospital y se cruzan un móvil policial y trasladaron a mi hermana al patrullero con María hasta el hospital, pensando que era un robo. Él va en su auto con mi cuñado", dice a "Crónica" Lucía, otra de las hermanas. "Cuando llegan al hospital mi hermana Quimey entra con un paro respiratorio. Él lo deja a mi cuñado Carlos en la esquina y le dice que iba a buscar los documentos y se da a la fuga. Hasta el día de hoy no sabemos nada de él", dice y continúa: "Al rato le manda un mensaje a mi mamá diciéndole que todo era mentira, que estaba jugando con un revólver y se le había disparado".

"Mi hermana falleció el 10 de septiembre a las 0.15 de la madrugada en cirugía por tres paros cardíacos producto del proyectil", especifica. "Después nos enteramos de que él tenía pedido de captura por tres homicidios y que entró al país con DNI falso por Bolivia, con documentación falsa. Por eso hacemos responsable al Estado, porque este femicidio se hubiera podido evitar", reclama la hermana en representación de toda la familia. La verdad en la nada.

"Él no aparece y la fiscal lo único que dice es que lo están buscando" .

"Él era violento. Le gritaba. Un día la amenaza que le iba a pegar, esto pasó en casa de mi hermana María. A pocos días de juntarse ella llegó con un golpe en la cara. Le dijo que no era nada grave. Ella no lo denunció. Sólo sabemos lo que vimos o escuchamos la familia. Lo vimos muy pocas veces. Se conocieron acá en Constitución, de donde somos nosotros. Él de repente se quiere ir y es ahí cuando María les consigue el alquiler en Burzaco", sostiene y agrega: "Mi hermana era siempre muy cariñosa con los chicos. Le gustaba mucho andar bien vestida y los anillos cadenas. Le gustaba salir con sus amigas".

"Destruyó una familia. No vamos a parar hasta que él aparezca y pague por lo que le hizo a mi hermana", afirma Lucía y convoca para el martes 27 a las 18 horas frente al Congreso para pedir justicia por Quimey y por todas las víctimas de femicidio.