P or primera vez, tres periodistas navegaron el río Paraná desde Cataratas del Iguazú hasta Tigre, probando la pesca deportiva en todos sus misteriosos rincones y mostrando a través de cientos de entrevistas cómo vive la gente de sus orillas. Nosotros tuvimos el privilegio de ser parte de esta aventura, que en su momento nos valió un reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, y de la cual se cumplen diez años este próximo sábado. Una mezcla de misterio y de infantil curiosidad me invadió cuando mis amigos y colegas Alberto Andrian y Luis Bedoya, del programa "Zona safari", me propusieron la fantástica travesía de recorrer el río Paraná a bordo de un liviano semirrígido, ensayando nuestros conocimientos en supervivencia, también en la náutica y primordialmente conocer de cerca a compatriotas que por generaciones conviven con el río. La avidez periodística iba de la mano de todas esas sensaciones, así que acepté, y nos encontramos en Puerto Iguazú el 20 de agosto del 2009; yo casi con lo puesto y lo mínimo para cargar en la embarcación, pero con la certeza de que muchos de los lectores de esta sección viajarían conmigo en esa aventura que tendría más de 40 días en el agua. Nuestro pequeño motor falló en el momento de la partida, pero con la asistencia de Prefectura lo solucionamos y nos largamos a la aventura que nos depararía una de las satisfacciones personales más intensas que cualquier argentino pueda vivir; comprobar la solidaridad y el cariño de la gente del Litoral, que en cada parada nos ofrecía lo poco o mucho que tenía, vale decir, que nunca nos faltaron un mate y un pan casero en cada puerto. Describir cada día es imposible en este espacio, pero en el anecdotario destaco que tuve el privilegio de lograr nuestro primer dorado en la localidad de Itatí, después de cientos de kilómetros y tras haber recibido una imagen de la Virgen por parte de la asociación de guías locales. Esta virgencita navegó siempre a la proa y con ella llegamos a Tigre después de sortear los más diversos climas, contingencias y dificultades que conlleva recorrer más de 1.700 kilómetros del poderoso río Paraná, atravesando la imponente represa de Yaciretá, que en comparación a su dimensión parecía que estábamos en un cascarón de nuez.

Tuvimos la grata sorpresa de ser recibidos y acompañados por colegas, funcionarios, lectores y televidentes que cada semana esperaban saber por dónde estábamos, teniendo como corolario el reconocimiento gubernamental de cada provincia que veía nuestro trabajo a cada paso. Así, las provincias de Misiones y Entre Ríos declararon de Interés Turístico nuestro trabajo, de la misma manera que la provincia de Corrientes nos brindara todo en cada localidad y la provincia de Santa Fe nos sumara la emoción adicional de que los ex combatientes de Malvinas nos pidieran llegar a destino con unas remeras que ellos nos entregaron especialmente. No quiero olvidar el detalle superlativo de ser incluidos como miembros de nuestros pueblos originarios, a pesar de no tener apellidos autóctonos, lo cual se dio en una ceremonia llevada a cabo en una parada en Vuelta de Obligado donde la cacique quom Clara, en representación de estas naciones, nos entregó los collares simbólicos, llamándonos de ahí en más "Hermanos". Las imágenes logradas tomaron tanta trascendencia que semanas antes de llegar a destino fuimos notificados de que la Cámara de Diputados de la Nación había resuelto declarar de interés a la "Expedición Mesopotamia" a través del proyecto de resolución numero 3867-D-09. La llegada fue el domingo 20 de junio en las amarras públicas "Hugo del Carril", sobre el río Luján, en el marco del Día de la Bandera, donde funcionarios municipales, vecinos y público en general se hicieron presentes para recibirnos. Nosotros desembarcamos con una gran emoción y el orgullo de haber logrado algo distinto y de gran identidad, donde no sólo hablamos de pesca, sino también de quienes viven cerca de la pesca. Llevábamos con nosotros la bandera argentina, que tuvo su bautismo en Cataratas en agosto del 2009, una imagen de la Virgen de Itatí obsequiada en esa localidad correntina y todas las banderas que nos obsequiaron los municipios, pueblos y localidades que visitamos. El Municipio de Tigre se encargó de organizar la colorida recepción a través de Daniel Gambino, quien, después de entregarnos un reconocimiento enviado especialmente por el intendente Sergio Massa, señaló: "Es un verdadero Honor, participar de una travesía que recorrió más de 1.700 kilómetros llevando la bandera de la unión entre hermanos. Tigre se siente orgulloso de ser el último punto de esta aventura, que implicó coraje, valor y, sobre todo, un espíritu de unión".