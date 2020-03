A nte las millones de personas que ya se anotaron para solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia en el marco de la pandemia del coronavirus, la Anses decidió extender dos días más el plazo para completar el formulario online. El límite original por terminación de DNI era hoy pero se decidió habilitar otras 48 horas en atención a que mucha gente no llegó a inscribirse en el día previsto por el calendario.

Ocurre que ya se registraron casi 8 millones de solicitudes, por lo que el total de los pedidos duplicará el objetivo inicial previsto por el gobierno para este aporte extraordinario de $10.000, que en principio se había fijado en 3,6 millones de ciudadanos.

El IFE se cobrará a partir del 15 de abril y está dirigido exclusivamente a monotributistas categorías A y B, monotributistas sociales, trabajadores informales y empleadas domésticas (registradas o en negro), es decir, los sectores que se ven más afectados por el parate económico derivado de la situación de aislamiento social dispuesta por el Gobierno para limitar la multiplicación de contagios por el coronavirus.

Los requisitos para anotarse son ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y tener entre 18 y 65 años de edad. No se podrá percibir el IFE si se cobra jubilación o pensión, si se tiene otro trabajo en relación de dependencia, si se percibe una prestación por desempleo o si se poseen bienes por encima del límite fijado. El beneficio no es incompatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

AUH, el viernes

Los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo (AUH) y por embarazo (AUE) cobrarán el próximo viernes los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el gobierno para paliar la crisis económica derivada del coronavirus.

"Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia el 3 de abril", confirmó este mediodía a Télam el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli.

De esta manera se pagará el bono extraordinario de $10.000 de manera anticipada a los beneficiarios de la AUH y la AUE, que ya están inscriptos de manera automática en el padrón del IFE.

En los demás casos, tras el testeo de datos que realizará la Anses para saber si corresponde, el pago se realizaría alrededor del 15 de abril.

El organismo tiene registradas alrededor de 4 millones de personas que cobran mensualmente la AUH.