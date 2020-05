Cuando el alcalde de Miami, en el estado de Florida, comunicaba el 13 de mayo las nuevas medidas para la reapertura de algunos establecimientos, no dio permiso a los casinos. Sin embargo, cuatro días después, la casa de juegos operada por la tribu Miccosukee hacía pública su vuelta a la actividad comercial, ya que el complejo de hoteles y casino Miccosukee, aunque se encuentra ubicado en el condado de Miami-Dade, no está incumpliendo la ley. Tanto la tribu Miccosukee como la Seminole, también asentada en Florida, son naciones soberanas, por lo que los funcionarios del condado y del estado no tienen jurisdicción sobre sus propiedades. Y como consecuencia de la apertura del único casino abierto, se formaron kilométricas colas de vehículos para acceder al complejo para despuntar el vicio, siempre bajo un estricto protocolo de higiene y capacidad, porque el estado de Florida aún no está fuera de peligro de la pandemia del Covid-19.